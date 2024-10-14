Дрозд – о поединке Бетербиев – Бивол: «У Димы забрали победу. Не согласен с решением судей»

Григорий Дрозд не согласен с результатом поединка Бетербиев – Бивол.

«Бой был очень осторожным, с большой позиционной борьбой. По сути, на протяжении всего поединка боксеры практически не допускали значительных ошибок. Накал был очень высоким. Может быть, поединок и не оказался суперзрелищным, но он стал настоящим украшением как для экспертов, так и для любителей бокса.

Не согласен с решением судей. Считаю, что большинство раундов выиграл Бивол. У него забрали победу. Дима смотрелся здорово, но, если бы был реванш, я бы с удовольствием на него посмотрел. Артур тоже выглядел очень круто и оказывал давление. Тем не менее я все же думаю, что большинство раундов забрал Бивол», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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