Дрозд – о поражении Джошуа: «Энтони дышит не очень и психологически всегда потухает. Что-то в нем сломалось или этого не было изначально»

Григорий Дрозд усомнился в уровне Энтони Джошуа.

«Бой действительно получился ярким и динамичным. Джошуа, видимо, все-таки еще не отошел от поражений с Энди Руисом и Александром Усиком . Что-то в нем сломалось или этого не было изначально.

Энтони нужно больше ресурсов, чтобы противостоять таким конкурентам. Даниэль Дюбуа показал себя большим супертяжем и огромным молодцом. Удар у него всегда был на месте. Он вышел и без церемонии снял Джошуа , который и дышит не очень и психологически всегда потухает. В глазах его была растерянность. Наверное, это будет апсет года», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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