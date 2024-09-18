В ITA сообщили, когда вынесут решение в отношении Григория Дрозда (ТАСС)
Решение о вердикте в отношении Григория Дрозда вынесут в начале 2025 года.
«Решение может быть в течение полугода», − сообщил ТАСС источник в ITA (Международное агентство допинг-тестирования).
Отметим, что Дрозда заподозрили в нарушении антидопинговых правил, которое якобы произошло в 2014 году.
Григория Дрозда отстранили, заподозрив в нарушении антидопинговых правил. Боксер в последний раз дрался в 2015 году
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости