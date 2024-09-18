В ITA сообщили, когда вынесут решение в отношении Григория Дрозда (ТАСС)

Решение о вердикте в отношении Григория Дрозда вынесут в начале 2025 года.

«Решение может быть в течение полугода», − сообщил ТАСС источник в ITA (Международное агентство допинг-тестирования). Отметим, что Дрозда заподозрили в нарушении антидопинговых правил, которое якобы произошло в 2014 году. Григория Дрозда отстранили, заподозрив в нарушении антидопинговых правил. Боксер в последний раз дрался в 2015 году