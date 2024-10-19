Вечер бокса в Орландо: Цзю – Муртазалиев и другие бои

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) пройдет титульный поединок в первом среднем весе за пояс по версии IBF между Бахрамом Муртазалиевым и Тимом Цзю.

Главные бои турнира:

• Бахрам Муртазалиев (22-0) – Тим Цзю (24-1);

• Сезар Тапия (17-0) – Эндри Сааведра (16-1);

• Йоэнис Теллес (8-0) – Йохан Гонсалес (34-3).

Начало турнира около – 03:00 по мск. В прямом эфире главный бой покажет онлайн-кинотеатр Okko.

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