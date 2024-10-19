Вечер бокса в Орландо: Цзю – Муртазалиев и другие бои
В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) пройдет титульный поединок в первом среднем весе за пояс по версии IBF между Бахрамом Муртазалиевым и Тимом Цзю.
Главные бои турнира:
• Бахрам Муртазалиев (22-0) – Тим Цзю (24-1);
• Сезар Тапия (17-0) – Эндри Сааведра (16-1);
• Йоэнис Теллес (8-0) – Йохан Гонсалес (34-3).
Начало турнира около – 03:00 по мск. В прямом эфире главный бой покажет онлайн-кинотеатр Okko.
15 швов и шрам в виде V как напоминание о мести – Тим Цзю снова идет за титулом
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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