Тим Цзю оказался тяжелее Бахрама Муртазалиева перед боем за титул IBF
Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Тим оказался чуть тяжелее соперника - 69,58 кг против, 69,31 кг. Оба спортсмена уложились в лимит первого среднего веса.
Цзю и Муртазалиев подерутся за пояс чемпиона мира по версии IBF в Орландо (США) в воскресенье, 20 октября.
15 швов и шрам в виде V как напоминание о мести – Тим Цзю снова идет за титулом.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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