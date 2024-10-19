Тим Цзю оказался тяжелее Бахрама Муртазалиева перед боем за титул IBF

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.

Тим оказался чуть тяжелее соперника - 69,58 кг против, 69,31 кг. Оба спортсмена уложились в лимит первого среднего веса.

Цзю и Муртазалиев подерутся за пояс чемпиона мира по версии IBF в Орландо (США) в воскресенье, 20 октября.

15 швов и шрам в виде V как напоминание о мести – Тим Цзю снова идет за титулом.