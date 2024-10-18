Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером

Фрэнсис Нганну получил подарок от «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб подарил экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну футболку из третьего комплекта формы на сезон.

На футболке указан первый номер и фамилия бойца.

Изображение: x.com/PFLMMA

Напомним, бой Нганну и Ренана Феррейры пройдет 19 октября в Саудовской Аравии.

Феррейра оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде

Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA