15 швов и шрам в виде V как напоминание о мести – Тим Цзю снова идет за титулом

Подерется с Муртазалиевым.

Тим Цзю возвращается в титульную гонку – в выходные проведет бой в первом среднем весе против Бахрама Муртазалиева за пояс чемпиона мира по версии IBF. В прошлом поединке Цзю проиграл Себастьяну Фундоре и лишился титула WBO, а Муртазалиев победил Джека Кулкая и стал чемпионом IBF.

Что теперь?

«Бац – и ты полностью ослеп». Цзю отдал титул, весь бой стирая кровь с лица

В марте-2024 Тим Цзю защищал пояс WBO в объединительном поединке против Себастьяна Фундоры. В конце второго раунда он получил глубокую рану на голове после случайного удара о локоть Фундоры. Кровь заливала лицо, но Цзю довел бой до конца – несмотря на это, Фундора победил раздельным решением судей.

«Такие вещи случаются. В первых двух раундах мы разгонялись, а потом – бац, и ты полностью ослеп. Это бокс. Поздравляю Фундору. Мы вернемся. Я всегда готов к бою», – объяснил Цзю, который весь поединок стирал кровь с лица.

Такое повреждение вызвало споры, стоило ли останавливать бой досрочно. «Нелепо. Бой нужно было остановить. Количество потерянной крови опасно», – возмущался боксер Билли Диб. Еще больше вопросов вызвала работа катмена, работавшего в углу Цзю.

Удивительно, но после поражения Цзю получил бой против непобежденного мексиканца Верджила Ортиса на турнире в Лос-Анджелесе, который возглавили Теренс Кроуфорд и Исраил Мадримов. Планировалось, что победители пар Кроуфорд – Мадримов и Цзю – Ортис встретятся в следующем бою.

Из-за незажившего рассечения врачи не допустили Цзю к бою – его заменил украинец Сергей Богачук. После снятия с поединка отношения организовавшего ивент Турки Аль эш-Шейха и команды Цзю резко испортились.

«Я не собираюсь работать с Тимом Цзю. Желаю ему идти своим путем, но работать с ним не буду, потому что он не понимает», – заявил Аль эш-Шейх. Но потом добавил, что не исключает возобновления сотрудничества:

«Это явно не окончательный разрыв сотрудничества. Наши люди из Riyadh Seasons пытались связаться с ним перед турниром в Лос-Анджелесе. Когда он получил травму, моя команда пыталась назначить другой поединок, но случилось нечто странное.

Много людей говорят от его лица, каждый из них утверждает, что именно он представляет бойца. Это вводит нас в заблуждение. Мы назначили им встречу в Лас-Вегасе, они ее подтвердили. Заверили, что именно они те люди, которые ответственны за Тима Цзю, но после этого исчезли. Потом сказали, что это не те люди, есть другие. Мы не можем сотрудничать с таким бойцом».

В итоге команда Цзю договорилась о бое с действующим чемпионом мира Бахрамом Муртазалиевым. Причем Цзю не проводил промежуточный поединок, чтобы закрыть поражение от Фундоры.

Цзю может вернуть звание чемпиона спустя полгода – после нанесения 15 швов. Но второе поражение подряд выкинет его из титульной гонки надолго

После рассечения, полученного в бою с Фундорой, Цзю наложили 15 швов, а на месте сечки остался шрам в форме буквы V: «Там видна маленькая буква V – как месть [V – vengeance]. Все хорошо, не могу дождаться мести».

Ранее Цзю и Муртазалиев пересекались на боксерском турнире в марте-2022: тогда первый возглавил ивент против Террела Гуше, а второй встретился с Ахмадом Чейхо, которого нокаутировал в первом раунде. «Мы были в одном карде с Муртазалиевым, немного посмотрели друг другу в глаза и как будто знали, что увидимся в будущем», – вспоминал Цзю.

Предстоящий поединок – не только месть за утраченный пояс, но и большой риск. Второе поражение подряд не укрепит позиции Цзю, так как боксеры не получают авансов за два достойных поражения подряд. Поражение от Фундоры – уникальный кейс с точки зрения сохранения прежних позиций. Но теперь команда Цзю выбрала наиболее рискованный вариант.

Обычно боксеры идут по пути реванша против обидчика или через разогревочные бои с топовыми претендентами или крепкими середняками. Да, Цзю – фаворит против Муртазалиева, но так же было и с Фундорой. Не в пользу Цзю – локация: поединок пройдет не в Австралии, а в США, где Муртазалиев живет и тренируется.

Победа Цзю = открытие сезона реваншей и мести. Поражение = на возвращение в титульную гонку придется затратить более года. Ростер первого среднего веса сейчас впечатляет: Муртазалиев, Кроуфорд и Фундора – чемпионы мира, за ними – поднявшийся из полусреднего веса Эррол Спенс, Исраил Мадримов, который встретится с Сергеем Богачуком, и Верджил Ортис. В случае поражения Цзю окажется в конце длинной очереди.

Сечка Цзю – дилетантство и ужас. Разобрали с профи

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Brendon Thorne; East News /AP Photo/John Locher; Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press