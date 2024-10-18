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Феррейра оказался тяжелее Нганну перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед турниром PFL Super Fights, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой.

• Нганну – 116,48 кг

• Феррейра – 118,61 кг

Напомним, бой Нганну и Феррейры пройдет 19 октября в Саудовской Аравии.

Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoMMA
PFL
logoФрэнсис Нганну
Ренан Феррейра
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