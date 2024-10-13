Умар – об О’Мэлли: «Он слаб по MMA. У Шона нет ни грэпплинга, ни борьбы»
Умар Нурмагомедов раскритиковал борцовские навыки Шона О’Мэлли.
«О’Мэлли слаб в ММА: у него нет ни грэпплинга, ни борьбы, и он даже не пытался драться с Мерабом. Он просто ждал, бегал и дрался как слабак», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, на UFC 306 Двалишвили единогласным решением судей победил Шона О’Мэлли и завоевал пояс.
Шон О’Мэлли: «Если монобровь и Мераб не подерутся до конца года, я подерусь с Мерабом в марте»
Мераб Двалишвили: «Я не избегаю Умара – подерусь с ним после реванша с О’Мэлли»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
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