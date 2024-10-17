«Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев против Пагары, Гаджимагомедов подерется с Хартом и другие бои
17 октября в Уфе пройдет боксерский турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA». В главном событии Альберт Батыргазиев (11-0) подерется за пояс IBA во втором полулегком весе с филиппинцем Альбертом Пагарой (35-1).
Основные бои турнира:
Муслим Гаджимагомедов (4-0) – Леон Харт (22-5-1);
Артур Субханкулов (8-0) – Венсон Лиу (11-3-1);
Данис Габдрафиков (5-0) – Элиме Жуниор (8-1);
Азалия Аминева (дебют) – Раж Сахиба (2-0);
Василий Егоров (дебют) – Эммануэль Джозеф (15-4-1).
Прямая трансляция турнира пройдет на «Матч ТВ». Начало в 16:30 по московскому времени.
У Батыргазиева сменился соперник. 17 октября он подерется с филиппинцем Пагарой
Батыргазиев 17 октября в Уфе проведет защиту пояса IBA против Уолтерса
Опубликовал: Артем Чугунов
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