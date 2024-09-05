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Кремлев − о нейтральных спортсменах: «Их нужно сделать изгоями общества»

Умар Кремлев призвал сделать изгоями общества нейтральных спортсменов

«Если касаться тех, кто выступает без флага и гимна, их надо приравнивать к тем, кто меняет спортивное гражданство. Получается, кто‑то свою жизнь за флаг отдает, а кого‑то поддерживают за то, что они едут выступать в качестве нейтрального спортсмена.

А такие люди должны быть изгоями общества. Флаг и гимн − символ страны, как можно поддерживать людей, которые от них отказываются?» − сказал президент IBA Умар Кремлев, с 2017 по 2021 год возглавлявший Федерацию бокса России.

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать на Олимпиадах в течение четырех лет, но впоследствии срок наказания сократился вдвое.

Умар Кремлев руководил Федерацией бокса, когда сборная России квалифицировалась на ОИ-2020 без флага и гимна: в марте-2020 национальная команда определилась с составом на квалификационный турнир перед Олимпиадой, но отбор перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Кремлев − об Олимпиаде-2024: «Слава Богу, что российских спортсменов там не было». В Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России по боксу
IBA
logoФедерация бокса России
logoбокс
logoУмар Кремлев
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