Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing

Геннадий Головкин вошел в руководство World Boxing.

«Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем новой олимпийской комиссии World Boxing.

Головкин будет работать в тесном контакте с руководством организации, чтобы управлять отношениями World Boxing с МОК и следить за тем, как бокс будет представлен в программе Олимпиады-2028», − сказано в заявлении World Boxing.

Напомним, что World Boxing была организована в 2023 году в результате конфликта между МОК и IBA . Сейчас World Boxing отвечает за организацию отбора на Олимпийские игры.

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