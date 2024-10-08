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Батыргазиев 17 октября в Уфе проведет защиту пояса IBA против Уолтерса

17 октября пройдет боксерский турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который возглавит 10-раундовый бой во втором полулегком весе между Альбертом Батыргазиевым (11-0) и Николасом Уолтерсом (29-1-1).

В декабре-2023 Батыргазиев единогласным решением судей победил Ласаро Альвареса и стал чемпионом IBA.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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