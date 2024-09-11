Федерации бокса Алжира и Японии ушли из IBA в World Boxing

Еще две национальные боксерские федерации ушли из IBA в World Boxing.

«Присоединение Алжира и Японии улучшит глобальную репутацию нашей организации, увеличив наше присутствие в Азии и Африке.

Их решение присоединиться к нам является еще одним доказательством значительного стремления к переменам, которое существует в боксе.

Мы продолжаем принимать заявки от ряда стран. Все больше и больше национальных федераций признают, что вступление в World Boxing − единственный способ попасть на Олимпиаду», − сказал президент World Boxing Борис ван дер Ворст.

На летних Олимпийских играх японские боксеры не смогли стать призерами. Представительница Алжира Иман Хелиф стала чемпионкой в категории до 66 кг. Во время Олимпиады-2024 руководство IBA обращало внимание МОК на то, что Хелиф провалила гендерное тестирование, из-за чего ее не допустили к ЧМ под эгидой Международной боксерской ассоциации.

Хелиф – Маску: «Ты ненавидишь меня, хотя даже меня не знаешь. Не знаю, почему ты устроил эту травлю»

IBA дважды проинформировала МОК о результатах гендерных тестов Хелиф и Юй-тин