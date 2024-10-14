У Батыргазиева сменился соперник. 17 октября он подерется с филиппинцем Пагарой

Альберт Батыргазиев не подерется с Николасом Уолтерсом.

Временный чемпион WBA Батыргазиев подерется 17 октября в Уфе против филиппинца Альберта Пагары.

Напомним, изначально соперником Батыргазиева должен был стать бывший чемпион WBA Super 38-летний Николас Уолтерс из Ямайки. Но он отказался от боя, сославшись на травму.

Последний бой Пагары состоялся в июне. В нем Альберт выиграл пояс IBF Asia.

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