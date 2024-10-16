Журова о выступлении Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень»

Светлана Журова не поддержала Артура Бетербиева из-за выступлений за Канаду.

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень. Не вяжется, если Бетербиев 10 лет живет в Канаде, а у нас СВО идет два года. Он живет там, где ему выгодно тренироваться и где больше турниров. В конце концов – где удобнее для продвижения по карьерной лестнице. С одной стороны, тренер Артура говорит хорошие вещи.

Но люди могут сказать сегодня одно, завтра – другое, сами себе противоречат. Получается, что оправдывают свое непроживание в России. Может быть, раздирают ностальгические чувства. В Канаде очень сильная украинская диаспора, лобби в целом. Там, как в стане врага, – очень непросто. Понятно, что он туда уехал не из-за СВО, а для профессиональной деятельности, где больше перспектив и возможностей», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова .

В 2013 году Артур Бетербиев переехал в Канаду, где начал профессиональную карьеру.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию