Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»

Том Аспиналл отреагировал на анонс поединка Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Безусловно, я буду на поединке Джонса и Миочича . Если понадобится, то подерусь с ними обоими в одну ночь. Никаких проблем. Дайте мне мой неоспоримый титул», – заявил временный чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл .

Напомним, титульный бой Джонса и Миочича возглавит турнир UFC 309, который пройдет в Нью-Йорке 17 ноября.

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