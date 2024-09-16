Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»
Том Аспиналл отреагировал на анонс поединка Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Безусловно, я буду на поединке Джонса и Миочича. Если понадобится, то подерусь с ними обоими в одну ночь. Никаких проблем. Дайте мне мой неоспоримый титул», – заявил временный чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.
Напомним, титульный бой Джонса и Миочича возглавит турнир UFC 309, который пройдет в Нью-Йорке 17 ноября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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