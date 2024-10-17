Роберт Уиттакер: «Для меня Джонс всегда будет лучшим бойцом P4P»
Роберт Уиттакер считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC вне весовой категории.
«Лучший боец вне весовой категории? Мой рейтинг всегда одинаков: Джон Джонс – лучший. Он всегда на первом месте.
Для меня лидер P4P определяется так: поместите Джонса и другого претендента в отдельную комнату, а затем уйдите», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, на сегодняшний день лучший боец UFC вне весовой категории – Ислам Махачев. На втором месте Алекс Перейра, Джонс – третий.
Том Аспиналл: «Не хочу выиграть столько же титулов, сколько Джонс. Я хочу быстро заработать как можно больше денег, а потом уйти»
Джон Джонс готовится к бою против Миочича с боксером-тяжеловесом Джозефом Паркером
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSport
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