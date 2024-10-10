Джон Джонс готовится к бою против Миочича с боксером-тяжеловесом Джозефом Паркером

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс продолжает подготовку к титульному бою против Стипе Миочича, который пройдет 17 ноября в Нью-Йорке.

Вместе с Джонсом в лагере работает боксер-тяжеловес Джозеф Паркер , который в двух последних боях победил Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

«Работа с большим Джоном Джонсом. Какой лагерь. Спасибо тебе и команде», – написал в соцсетях Паркер.

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