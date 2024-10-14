Александр Емельяненко: «Ural FC постоянно переносил мой бой. Чтобы в ожидании не сорваться к бутылке, я вернулся в рехаб»

Александр Емельяненко заявил, что вернулся в рехаб.

«У меня был контракт на четыре боя с Ural FC. Прошло два месяца, но они не нашли бюджет. Потом еще два месяца – не нашли площадку. Переносят снова. Потом случился теракт в «Крокусе» – запретили проводить еще на месяц. Позже поступает информация в МВД, что подобное происшествие будет на моем поединке. Они запрещают проводить этот турнир. Еще переносят.

Я встречаюсь с руководством, они постоянно говорят: «Ну, вот сейчас-сейчас». В итоге опять перенесли на неопределенный срок. А я же понимаю, что когда человек держит себя на пике, у него горят нервы. Поэтому чтобы не сорваться, не уйти к своему другу – бутылке, я решил приехать в центр «Иман», пройти ремиссию.

Когда Емельяненко пьет, об этом знает вся Россия – его видят там пьяным, там... Меня никто не видел пьяным после рехаба. Я собрался, созвонился, приехал», – заявил боец MMA Александр Емельяненко .

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