В Ural FC сообщили об отмене реванша между Дациком и Емельяненко: «Мы потеряли контакт с одним из бойцов»
Реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком не состоится.
«Этот бой на 99% уже не состоится в рамках нашей лиги. Не то чтобы этот поединок перестал быть интересным, но мы потеряли контакт с одним из спортсменов. И о каком поединке мы в связи с этим можем говорить?» − сообщил президент Ural FC Радмир Габдуллин.
Напомним, что в сентябре-2022 Дацик нокаутировал Емельяненко за 10 секунд в боксерском поединке.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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