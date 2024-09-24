В Ural FC сообщили об отмене реванша между Дациком и Емельяненко: «Мы потеряли контакт с одним из бойцов»

Реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком не состоится.

«Этот бой на 99% уже не состоится в рамках нашей лиги. Не то чтобы этот поединок перестал быть интересным, но мы потеряли контакт с одним из спортсменов. И о каком поединке мы в связи с этим можем говорить?» − сообщил президент Ural FC Радмир Габдуллин .

Напомним, что в сентябре-2022 Дацик нокаутировал Емельяненко за 10 секунд в боксерском поединке.

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