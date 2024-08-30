Реванш между Емельяненко и Дациком может не состояться

Реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может не состояться

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды Дацика .

«По этому реваншу нет никакого понимания. Скорее всего, он вообще не состоится», – сказал собеседник агентства.

В первом поединке, который прошел в сентябре-2022, Дацик победил нокаутом в первом раунде. Бойцы могли снова встретиться 12 апреля, но бой был отменен по техническим причинам.

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