Реванш между Емельяненко и Дациком может не состояться
Реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может не состояться
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды Дацика.
«По этому реваншу нет никакого понимания. Скорее всего, он вообще не состоится», – сказал собеседник агентства.
В первом поединке, который прошел в сентябре-2022, Дацик победил нокаутом в первом раунде. Бойцы могли снова встретиться 12 апреля, но бой был отменен по техническим причинам.
Хрюнов сообщил, что Дацик может провести реванш с Емельяненко: «Саша звонил и спрашивал: «Где Вячеслав?»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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