«О завершении карьеры разговоров нет». В команде Емельяненко прокомментировали новый курс реабилитации

В команде Александра Емельяненко прокомментировали новый курс реабилитации

Ранее появилась информация, что ветеран ММА снова попал в реабилитационный центр в Ингушетии, где уже проходил лечение летом прошлого года.

«Александр в Ингушетии, отдыхает. О завершении карьеры разговоров нет», – сказал представитель команды Емельяненко.

Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои

Реванш между Емельяненко и Дациком может не состояться