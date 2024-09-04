«О завершении карьеры разговоров нет». В команде Емельяненко прокомментировали новый курс реабилитации
В команде Александра Емельяненко прокомментировали новый курс реабилитации
Ранее появилась информация, что ветеран ММА снова попал в реабилитационный центр в Ингушетии, где уже проходил лечение летом прошлого года.
«Александр в Ингушетии, отдыхает. О завершении карьеры разговоров нет», – сказал представитель команды Емельяненко.
Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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