Бивол – о поединке с Бетербиевым: «Выходил как на последний бой в карьере»

Бивол сказал, что настраивался на бой с Бетербиевым как на последний.

«Сейчас мне нужно рассмотреть все варианты. Честно говоря, я выхожу на любой бой как на последний в карьере. Я пытаюсь так настраивать себя на поединки. Бой с Бетербиевым – не исключение.

Я должен сделать все идеально и много работать. Сейчас, после боя, я чувствую себя немного опустошенным, потому что провел много времени в тренировочном лагере. Нужно понять, состоится ли реванш. Конечно, я хочу, чтобы это случилось сейчас, а не потом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке