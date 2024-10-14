Бивол – о поединке с Бетербиевым: «Выходил как на последний бой в карьере»
«Сейчас мне нужно рассмотреть все варианты. Честно говоря, я выхожу на любой бой как на последний в карьере. Я пытаюсь так настраивать себя на поединки. Бой с Бетербиевым – не исключение.
Я должен сделать все идеально и много работать. Сейчас, после боя, я чувствую себя немного опустошенным, потому что провел много времени в тренировочном лагере. Нужно понять, состоится ли реванш. Конечно, я хочу, чтобы это случилось сейчас, а не потом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
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