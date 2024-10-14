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  • Член команды Бивола: «Если работу судьи признают неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения»
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Член команды Бивола: «Если работу судьи признают неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения»

Команда Бивола планирует добиться пожизненного отстранения польского судьи.

«Сегодня мы подадим протест, хочется в первую очередь понять, как судья из Польши так посчитал бой.

На данный момент мы не можем сообщить, по какой линии и в какую федерацию будет подан протест, поскольку это сложный поединок в этом плане, было объединение титулов. В случае если работа судьи будет признана неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения», – сообщают в команде Бивола.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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Бивол - Бетербиев
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