Стивенсон – о поединке Бетербиев – Бивол: «Пересмотрел бой и посчитал 7-5 в пользу Дмитрия. Перед 10-м раундом счет был 7-2»
Шакур Стивенсон не согласен с итогом бой Бетербиев – Бивол.
«Пересмотрел этот бой и посчитал 7-5 в пользу Бивола.
Перед 10-м раундом счет был 7-2. Восьмой раунд был решающим, он мог закончиться по-разному», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шакура Стивенсона
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