Гарсия – о победе Бетербиева: «Бивол выиграл, это ограбление»

Райан Гарсия раскритиковал решение судей в бою Бетербиева и Бивола.

«Бивол победил. Если спросить меня, то это ограбление», – написал в соцсетях боксер-полусредневес Райан Гарсия .

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!

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