Гарсия – о победе Бетербиева: «Бивол выиграл, это ограбление»
Райан Гарсия раскритиковал решение судей в бою Бетербиева и Бивола.
«Бивол победил. Если спросить меня, то это ограбление», – написал в соцсетях боксер-полусредневес Райан Гарсия.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!
💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработали за бой в Саудовской Аравии?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Райана Гарсии
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