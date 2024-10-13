Вице-президент Top Rank Моретти – о скандальном судействе в поединке Бетербиев – Бивол: «Посмотрите на лицо Артура, а затем на Дмитрия»

Глава Top Rank Моретти не считает результат боя Бетербиев – Бивол несправедливым.

«Ограбление? Посмотрите на лицо Артура, а затем на лицо Бивола. Что-то его било. И это был не призрак», – заявил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом