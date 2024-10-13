«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?
Это он отдал победу Лебедеву против Гассиева.
Артур Бетербиев решением большинства судей (один выставил ничью, двое других отдали победу Бетербиеву) выиграл у Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бой получился близким и сложным для оценивания, но многие назвали итог ограблением.
Главный спорный момент – решение судьи поляка Павла Кардыни, который выставил счет 116-112. По его мнению, Бетербиев забрал 8 из 12 раундов, включая три заключительных. После этого Кардыни досталось от команды Бивола:
• Дмитрий Бивол: «Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда»;
• Промоутер Бивола Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол сегодня не стал абсолютным чемпионом. Судья [посчитавший 116-112] никогда больше не должен работать в этом виде спорта»;
• Менеджер Бивола Вадим Корнилов: «Если судить по счету, то Павла Кардыни, после того как он вернется из Чечни, нужно отстранить. Это мое мнение. Потому что очевидно, что здесь что-то происходит».
Высказался и тренер Геннадий Машьянов: «[Один судья дал 8-4 по раундам в пользу Бетербиева]. Этот же судья и в бою Ломаченко и Хейни такой же счет дал – когда Ломаченко обокрали. Тогда еще писали, что этого судью надо гнать, чтобы его вообще нигде не было. А его привезли сюда специально. Управляемый человек. Ему сказали, что победа должна быть за таким-то человеком. И он, как ему сказали, так и сделал».
При этом на бое Ломаченко и Хейни Кардыни не работал – как и два других судьи из бригады.
Кто такой Кардыни?
Павел Кардыни, согласно BoxRec, начал судейскую карьеру в 2001 году. Он много работает на турнирах в Польше и Германии, но приезжал и в Россию: судил в Москве, Грозном, Барнауле, Краснодаре, Казани и даже Магнитогорске. Среди больших российских боксеров, чьи бои обслуживал Кардыни – Денис Лебедев, Эдуард Трояновский, Григорий Дрозд.
Кардыни работал на прошлом бое Бивола в Саудовской Аравии, когда тот нокаутировал Малика Зинада в шестом раунде. На момент остановки Бивол забрал каждый раунд на карточках Кардыни – 50-44 (первый раунд – 10-8).
Кардыни обслуживал и бой Бивола против Хильберто Рамиреса в 2022 году. Тогда он насчитал уверенные 117-111 в пользу Бивола, отдав экс-чемпиону 9 из 12 раундов.
На каких еще больших боя работал Кардыни?
• 2023 год. Александр Усик – Даниэль Дюбуа, когда Усик победил нокаутом в девятом раунде. После восьми раундов Усик вел на карточках Кардыни со счетом 79-72 (10-8 – в восьмом).
• 2023 год. Джордж Камбосос – Дэвин Хейни. Бой закончился победой Хейни единогласным решением судей: Кардыни выставил 118-110, двое других судей – 116-112.
• 2017 год. Энтони Джошуа – Карлос Такама. Джошуа победил нокаутом в 10-м раунде, а на момент остановки лидировал на карточках Кардыни 89-81 (как и два других судьи, поставил за четвертый раунд 10-8).
• 2016 год. Отдал победу Денису Лебедеву в бою против Мурата Гассиева – 114-113. Хотя двое других судей насчитали победу Гассиева – 116-111 и 116-112.
Промоутер Гассиева Евгений Вайнштейн тогда сказал: «Мы были уверены в победе Мурата. Он более уверенно вел бой. Многие с нами согласны. А польский судья Павел Кардыни – знакомый нам человек. Он нас не очень любит и с ним легко договориться. Видимо, кто-то решил с ним вопрос. Свой счет он поставил с закрытыми глазами и сразу исчез».
Судья Александр Калинкин, обслуживавший тот бой, отметил: «Поляк Кардыни отдал Лебедеву характерный счет 114:113 при нокдауне. Это напомнило мне бой Ковалева с Уордом, где три американца не смотрели бой, а писали результат.
Но у меня нет недоверия к Кардини, он опытный рефери. Взять хотя бы его работу в бою Мурзабеков – Фунека в Грозном, когда Фунека одержал победу раздельным решением. Он был одним из тех, кто отдал победу южноафриканцу».
• 2010 год. Работал на втором бое между Владимиром Кличко и Сэмюэлом Питером – Кличко победил нокаутом в 10-м раунде.
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
Так почему Бетербиеву отдали победу над Биволом?
Фото: wbo-europe.com; РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Richard Pelham