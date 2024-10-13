Мокаев поздравил Бетербиева: «Чемп»

Мухаммад Мокаев поздравил Артура Бетербиева с победой над Дмитрием Биволом.

«Потрясающий бой. Артур – чемп», – написал в соцсетях боец Brace CF Мухаммад Мокаев .

Напомним, что Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола решением большинства судей.

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