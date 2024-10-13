2

Мокаев поздравил Бетербиева: «Чемп»

Мухаммад Мокаев поздравил Артура Бетербиева с победой над Дмитрием Биволом.

«Потрясающий бой. Артур – чемп», – написал в соцсетях боец Brace CF Мухаммад Мокаев.

Напомним, что Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола решением большинства судей.

Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!

💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработали за бой в Саудовской Аравии?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoMMA
logoДмитрий Бивол
logoбокс
logoМухаммад Мокаев
Brave Combat Federation
Бивол - Бетербиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гарсия – о победе Бетербиева: «Бивол выиграл, это ограбление»
61вчера, 23:49
Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях
106вчера, 23:44
Бивол и Бетербиев получат по 10 миллионов долларов за бой (Boxing Kingdom)
103 октября, 09:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не выиграл и все. Не люблю оправданий. Мне будет стыдно пытаться объяснить причины»
310 минут назад
Цзю считает, что Бивол победил Бетербиева: «Я бы отдал Дмитрию 116-112»
313 минут назад
Ковалев – о бое Бетербиева и Бивола: «Считаю, что Дмитрий был точнее»
218 минут назад
Бетербиев согласен на реванш с Биволом через полгода: «Не раньше. И если власти Саудовской Аравии этого захотят»
1124 минуты назад
Аль эш-Шейх – о поединке Бетербиев – Бивол: «Один из лучших боев за последние 20 лет, но результат, кажется, несправедлив. Бивол выиграл на два раунда больше. Нужен реванш»
2834 минуты назад
Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»
235 минут назад
UFC Vegas 98: Ройвал – Таира и другие бои
544 минуты назадLive
Андре Уорд: «Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!»
1755 минут назад
Артем Дзюба – о проигрыше Бивола: «Вы издеваетесь? Если Бетербиев, то у меня все»
1158 минут назад
Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше – вперед»
3сегодня, 00:51
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
10 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото