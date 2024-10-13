Мокаев поздравил Бетербиева: «Чемп»
Мухаммад Мокаев поздравил Артура Бетербиева с победой над Дмитрием Биволом.
«Потрясающий бой. Артур – чемп», – написал в соцсетях боец Brace CF Мухаммад Мокаев.
Напомним, что Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола решением большинства судей.
Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!
💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработали за бой в Саудовской Аравии?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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