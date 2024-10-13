5 быстрых мыслей о бое Бетербиева и Бивола

Главные итоги противостояния года.

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола , сохранил ноль в поражениях (21-0) и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Какие впечатления оставило историческое противостояние?

1 . Бой получился высококлассным и очень напряженным. Давление Бетербиева ощущалось даже через экран, а Бивол раз за разом находил способ выбраться из-под него: уходил или перехватывал атаку соперника, взрываясь быстрыми сериями. Следить за передвижением боксеров – за поединком ног – было так же интересно, как за выброшенными и пропущенными ударами.

2 . Бивол начал бой неожиданно: занял центр ринга и вкладывался в удары с намерением потрясти соперника. Кажется, этого не ожидал сам Бетербиев, который включился и перешел в наступление где-то к третьему раунду. После этого Бивол стал больше работать вторым номером (как и ожидалось), но время от времени мощно попадал и даже не опасался рубиться с панчером.

3 . Бетербиев показал чудеса физической подготовки и выносливости: несмотря на почти 40-летний возраст и обилие травм в последние годы, он активно шел вперед и выбрасывал удары до последних секунд поединка. Вероятно, большой процент этих атак приходился по перчаткам Бивола, но было очевидно, кто диктует инициативу в последних раундах – и судьи предпочли агрессию Бетербиева.

4 . Судейское решение точно вызовет много споров и будет обсуждаться еще долго. Бой был близким, инициатива переходила от одного боксера к другому, но казалось, что до чемпионских раундов Бивол спокойно следует плану на бой. В 10-12 раундах он, видимо, все же устал, а Бетербиев взвинтил темп и забрал концовку.

5 . Безусловно, оба заслужили рематч. Перед боем было очень сложно назвать фаворита, а в ринге мы увидели, что два бойца действительно друг друга достойны. Ни один из них не оказался в нокдауне и, кажется, даже не был серьезно потрясен.

Что важнее – никто из них не сломался под давлением. Хотя шансы были: в начальных раундах Бетербиев много пропускал и не мог нащупать дистанцию, а в концовке Бивол перекрывался под градом ударов. Как показывает история бокса – в легендарных противостояниях мало одного боя, чтобы выявить победителя.

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham