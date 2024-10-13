Эдди Хирн: «Сегодня у Бивола украли титул бесспорного чемпиона. Не могу поверить, что судья отдал Дмитрию четыре раунда... Это отвратительно»

Эдди Хирн возмущен результатом поединка Бетербиев – Бивол.

«Слушайте, я не хочу проявлять неуважение к Бетербиеву . Но вы видели, как они вели себя после боя, понимая, что проиграли. 116-112 в пользу Артура? Кто-то отдал Биволу четыре раунда? Это смешно.

Конечно, мы хотим реванш. Сегодня у Бивола украли титул бесспорного чемпиона. Я не могу поверить, что судья мог дать Биволу четыре раунда... Это абсолютно отвратительно. Я совершенно сбит с толку и возмущен этим счетом», – заявил промоутер Эдди Хирн .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»

Артур Бетербиев: «Сегодня я не был хорош, чувствовал себя некомфортно. Но я был лучше»