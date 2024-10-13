Эдди Хирн: «Сегодня у Бивола украли титул бесспорного чемпиона. Не могу поверить, что судья отдал Дмитрию четыре раунда... Это отвратительно»
Эдди Хирн возмущен результатом поединка Бетербиев – Бивол.
«Слушайте, я не хочу проявлять неуважение к Бетербиеву. Но вы видели, как они вели себя после боя, понимая, что проиграли. 116-112 в пользу Артура? Кто-то отдал Биволу четыре раунда? Это смешно.
Конечно, мы хотим реванш. Сегодня у Бивола украли титул бесспорного чемпиона. Я не могу поверить, что судья мог дать Биволу четыре раунда... Это абсолютно отвратительно. Я совершенно сбит с толку и возмущен этим счетом», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»
Артур Бетербиев: «Сегодня я не был хорош, чувствовал себя некомфортно. Но я был лучше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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