Артур Бетербиев: «Сегодня я не был хорош, чувствовал себя некомфортно. Но я был лучше»
Артур Бетербиев отреагировал на победу в бою с Дмитрием Биволом.
«Сегодня я не был хорош. Хотел быть более качественным. Я чувствовал себя некомфортно в этом бою.
Жесткий был бой? Бивол тоже чемпион мира. Но я был лучше.
Я пытался что-то поменять после начала боя, хотел его жестко ударить, но ни разу не смог этого сделать», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
Бетербиев стал первым абсолютом из России с четырьмя поясами
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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