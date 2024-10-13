Артур Бетербиев: «Сегодня я не был хорош, чувствовал себя некомфортно. Но я был лучше»

Артур Бетербиев отреагировал на победу в бою с Дмитрием Биволом.

«Сегодня я не был хорош. Хотел быть более качественным. Я чувствовал себя некомфортно в этом бою.

Жесткий был бой? Бивол тоже чемпион мира. Но я был лучше.

Я пытался что-то поменять после начала боя, хотел его жестко ударить, но ни разу не смог этого сделать», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

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