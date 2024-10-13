Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»

Дмитрий Бивол прокомментировал поражение в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Спасибо за этот шанс. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких проблем. Я получил время, чтобы подумать о своей судьбе.

Решение судей? Не знаю, это их решение. Артур победил, что я могу сказать. У меня синяк под глазом из-за моей руки. Так он сильно пробивает.

Реванш? Конечно, я хочу этого», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

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