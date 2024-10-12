Бетербиев и Бивол приехали на арену в Эр-Рияде
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол приехали на арену в Саудовской Аравии.
Их поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе возглавит вечер бокса в Эр-Рияде.
Бой начнется не раньше 01:00 по мск. В прямом эфире его покажет Первый канал. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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