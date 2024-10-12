Бетербиев и Бивол приехали на арену в Эр-Рияде

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол приехали на арену в Саудовской Аравии.

Их поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе возглавит вечер бокса в Эр-Рияде.

Бой начнется не раньше 01:00 по мск. В прямом эфире его покажет Первый канал. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен