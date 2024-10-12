Бивол назвал человека вне бокса, которого хотел бы видеть в своем углу: «Джеки Чан»
Дмитрий Бивол хотел бы видеть Джеки Чана на своем поединке.
«Человек вне бокса, которого я хотел бы увидеть в углу на своем поединке? Но зачем? Я бы хотел, чтобы на мой бой пришел Джеки Чан», – признался чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости