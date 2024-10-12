Бивол назвал человека вне бокса, которого хотел бы видеть в своем углу: «Джеки Чан»

Дмитрий Бивол хотел бы видеть Джеки Чана на своем поединке.

«Человек вне бокса, которого я хотел бы увидеть в углу на своем поединке? Но зачем? Я бы хотел, чтобы на мой бой пришел Джеки Чан », – признался чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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