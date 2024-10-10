Махачев – на вопрос, уговаривал ли Хабиба возобновить карьеру: «Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция»
Ислам Махачев заявил, что не уговаривал Хабиба вернуться в MMA.
– Когда‑то уговаривали Хабиба вернуться в единоборства? Это реально?
– Нет! Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году и ушел из MMA с рекордом 29-0.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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