Махачев – на вопрос, уговаривал ли Хабиба возобновить карьеру: «Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция»

Ислам Махачев заявил, что не уговаривал Хабиба вернуться в MMA.

– Когда‑то уговаривали Хабиба вернуться в единоборства? Это реально?

– Нет! Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция, – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году и ушел из MMA с рекордом 29-0.

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