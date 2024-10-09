Нганну – Уайту: «За все, ради чего я покинул UFC, получил гораздо больше»

Фрэнсис Нганну ответил Дане Уайту по заявлению о заработках в боксе.

«Лично я уже давно не воспринимаю слова Даны Уайта всерьез. Я не придаю этому значения, потому что то, что он говорит, часто не имеет смысла.

Но только ради этого заявления [что в боксе Нганну заработал меньше, чем мог бы в UFC] скажу, что за все, ради чего я покинул UFC – все до единой вещи – получил больше. Гораздо больше. Все. Просто для справки», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

После ухода из UFC в 2023 году Нганну провел два боя в боксе (против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа) и 19 октября встретится по MMA против Ренана Феррейры.

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