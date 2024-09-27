Порье − о вызове Хукера: «Ты не хочешь этого»

Дастин Порье отреагировал на предложение Дэна Хукера устроить реванш.

«Реванш?» − написал в соцсетях легковес UFC Дэн Хукер.

«Дэн, в реальности ты этого не хочешь», − ответил ему легковес UFC Дастин Порье .

Напомним, что в 2020 году Порье победил Хукера единогласным решением судей.

Порье – в соцсетях: «Трилогия?»