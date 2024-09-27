Порье − о вызове Хукера: «Ты не хочешь этого»
Дастин Порье отреагировал на предложение Дэна Хукера устроить реванш.
«Реванш?» − написал в соцсетях легковес UFC Дэн Хукер.
«Дэн, в реальности ты этого не хочешь», − ответил ему легковес UFC Дастин Порье.
Напомним, что в 2020 году Порье победил Хукера единогласным решением судей.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
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