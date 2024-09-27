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Порье − о вызове Хукера: «Ты не хочешь этого»

Дастин Порье отреагировал на предложение Дэна Хукера устроить реванш.

«Реванш?» − написал в соцсетях легковес UFC Дэн Хукер.

«Дэн, в реальности ты этого не хочешь», − ответил ему легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что в 2020 году Порье победил Хукера единогласным решением судей.

Порье – в соцсетях: «Трилогия?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
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logoMMA
легкий вес (MMA)
logoДастин Порье
logoДэн Хукер
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