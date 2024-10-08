Хорхе Масвидаль: «Я могу вернуться в UFC уже в декабре, если подвернется подходящий бой»
Хорхе Масвидаль заявил, что может провести бой в UFC в декабре.
«Я могу вернуться уже в декабре, если подвернется подходящий бой. Сейчас я в форме, но пока мне ничего не предлагали», – сказал экс-обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.
Последний раз Масвидаль дрался в UFC апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.
Нейт Диаз отомстил Масвидалю в боксе: принес Конору $1,6 млн и хочет вернуться в UFC
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Home of Fight
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости