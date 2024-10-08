Хорхе Масвидаль: «Я могу вернуться в UFC уже в декабре, если подвернется подходящий бой»

Хорхе Масвидаль заявил, что может провести бой в UFC в декабре.

«Я могу вернуться уже в декабре, если подвернется подходящий бой. Сейчас я в форме, но пока мне ничего не предлагали», – сказал экс-обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль .

Последний раз Масвидаль дрался в UFC апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.

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