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Хорхе Масвидаль: «Я могу вернуться в UFC уже в декабре, если подвернется подходящий бой»

Хорхе Масвидаль заявил, что может провести бой в UFC в декабре.

«Я могу вернуться уже в декабре, если подвернется подходящий бой. Сейчас я в форме, но пока мне ничего не предлагали», – сказал экс-обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.

Последний раз Масвидаль дрался в UFC апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.

Нейт Диаз отомстил Масвидалю в боксе: принес Конору $1,6 млн и хочет вернуться в UFC

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Home of Fight
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