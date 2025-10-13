Абдель-Азиз – о Гейджи: «История запомнит его одним из самых ярких бойцов в истории. Считаю, что Джастин сделал достаточно, чтобы драться за титул»

Али Абдель-Азиз считает, что Джастин Гейджи заслужил титульный бой.

«История запомнит Джастина Гейджи одним из самых ярких бойцов в истории. Победы или поражения никогда не определяли его. Он не избегал поединков. Считаю, что он сделал достаточно, чтобы драться за титул. Мы все знаем, что это бизнес, но кровь, пот и упорный труд – вот кто такой Джастин. Он заслужил свой шанс, а его карьера говорит сама за себя», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Ожидается, что следующим соперником чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии станет Гейджи или Пэдди Пимблетт .

