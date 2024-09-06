Масвидаль заинтересован в возвращении в UFC: «Сперва договоримся о дате, потом найдем соперника»
Хорхе Масвидаль сообщил, что заинтересован в возвращении в UFC
«Я общаюсь с Хантером Кэмпбеллом. Сперва мы договоримся о дате, потом найдем соперника. Возможно, я подерусь уже в этом году. Могу вырубить Майкла Чендлера на декабрьском турнире. Возможно, нокаутирую кого-нибудь в феврале. Посмотрим.
Мне нужно проанализировать все варианты. Узнаю, какую сумму мне предложат. Я очень люблю драться, но громко говорить об этом не хочу – может пострадать мой гонорар», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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