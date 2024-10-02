Масвидаль заявил, что у него есть контракт с UFC. Возвращение может состояться в 2025 году
39-летний Хорхе Масвидаль планирует вернуться в UFC.
Об этом он рассказал журналисту Джейку Ноэкеру. По словам Ноэкера, Хорхе Масвидаль рассчитывает, что сможет побороться за титул в полусреднем весе.
Последний раз Масвидаль дрался в апреле-2023, когда единогласным решением судей проиграл Гилберту Бернсу. Сейчас ему 39 лет.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джейка Ноэкера
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