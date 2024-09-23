Масвидаль вызвал Эдвардса: «Леон, я надеру твою чертову задницу»

Хорхе Масвидаль хочет драться с Леоном Эдвардсом.

«Я знаю, что он не будет со мной драться. Леону предлагали, но он отказался. Он этого не хочет.

Я пытался. Но Эдвардс предпочел другие варианты. Скажу прямо: «Леон, я надеру твою чертову задницу. Пойдем, черт возьми. Не знаю, может быть, 7 декабря в Лас-Вегасе, либо в следующем году на Супербоуле. Все равно когда – я выбью твою тощую задницу», – заявил бывший боец UFC Хорхе Масвидаль .

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