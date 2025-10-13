Брэндон Ройвал и Манел Капе подерутся 13 декабря в главном событии UFC Vegas 112

UFC анонсировал новый поединок.

13 декабря в главном событии UFC Vegas 112 пройдет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом (17-8) и Манелем Капе (21-7).

Ройвал в июне проиграл решением Джошуа Вану.

Капе в марте нокаутировал Асу Алмабаева.

