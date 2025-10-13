Брэндон Ройвал и Манел Капе подерутся 13 декабря в главном событии UFC Vegas 112
UFC анонсировал новый поединок.
13 декабря в главном событии UFC Vegas 112 пройдет бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом (17-8) и Манелем Капе (21-7).
Ройвал в июне проиграл решением Джошуа Вану.
Капе в марте нокаутировал Асу Алмабаева.
