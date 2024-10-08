Конор – о подготовке Яна к бою с Фигейредо: «Потрясающая работа! Просто. Блестяще»
Конор Макгрегор отреагировал на видео тренировки Петра Яна.
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опубликовал видео подготовки к бою против Дейвисона Фигейредо, который пройдет 23 ноября на UFC Fight Night в Макао.
«Потрясающая работа! Просто. Блестяще», – отреагировал в соцсетях Конор Макгрегор.
Петр Ян идет к титульнику UFC после четырех поражений в пяти боях. Главные вопросы перед возвращением
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Петра Яна
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