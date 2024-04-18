Петр Ян: «Чендлер максимально удобен, чтобы Конор напомнил о себе и разбудил фанатов»
Петр Ян назвал Майкла Чендлера удобным соперником для Конора Макгрегора.
«Этот бой интересен и Конору, и UFC. Это возможность, чтобы напомнить о Коноре, разбудить его фанатов. И Чендлер максимально удобен для этого», – сказал боец UFC Петр Ян.
Бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером пройдет в ночь на 30 июня на UFC 303.
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