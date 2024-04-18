Петр Ян: «Чендлер максимально удобен, чтобы Конор напомнил о себе и разбудил фанатов»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Петр Ян Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян назвал Майкла Чендлера удобным соперником для Конора Макгрегора.

«Этот бой интересен и Конору, и UFC. Это возможность, чтобы напомнить о Коноре, разбудить его фанатов. И Чендлер максимально удобен для этого», – сказал боец UFC Петр Ян.

Бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером пройдет в ночь на 30 июня на UFC 303.

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4 комментария
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Если Чендлер не будет дурить, и не станет рубиться с Маком на первых минутах, то Конора вполне себе может ждать завершение карьеры. С такими загулами и травмой, как у Конора, есть вероятность, что он может влететь даже середнякам вне топ-15
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+2
Ответ il buono
Если Чендлер не будет дурить, и не станет рубиться с Маком на первых минутах, то Конора вполне себе может ждать завершение карьеры. С такими загулами и травмой, как у Конора, есть вероятность, что он может влететь даже середнякам вне топ-15
А в каких боях в ЮФС Чендлер не дурил и не рубился? Это его кредо. В этом бою кто первый чисто попадет.
+1
0
+1
Ответ il buono
Если Чендлер не будет дурить, и не станет рубиться с Маком на первых минутах, то Конора вполне себе может ждать завершение карьеры. С такими загулами и травмой, как у Конора, есть вероятность, что он может влететь даже середнякам вне топ-15
а скорее Чендлер будет дурить и понесется на конора, и нарвется на контрпанч, уронить чендлера не сложно, он пробитый
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-1
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Ответ Fedor Los
а скорее Чендлер будет дурить и понесется на конора, и нарвется на контрпанч, уронить чендлера не сложно, он пробитый
Скорее? Это откуда такое известно? Да, и не факт, что Конор сейчас может нормально контратаковать. Что касается пробитости, тоже странное утверждение. Чендлера не смогли вырубить Гэйджи и Порье.
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