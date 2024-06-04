Ян хочет бои с Макгрегором и Диллашоу: «С Конором была шумиха, а Ти Джеем я хочу драться со времен ACB»

Теги легчайший вес UFC MMA Ти Джей Диллашоу Конор Макгрегор Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что хочет драться с Конором Макгрегором и Ти Джеем Диллашоу.

«У нас с Конором была шумиха, нужно эту тему снова поднять. Честно говоря, есть много интересных противостояний.

Я долгое время хотел подраться с Ти Джей Диллашоу, именно в смешанных единоборствах. Когда я начал свой путь после ACB, он был чемпионом, мне очень хотелось с ним встретиться, но не получилось. Много таких ребят, с кем можно было сделать интересную тему. Я готов», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

В последний раз Ян дрался в марте-2024, когда победил Суна Ядуна на UFC 299.

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2 комментария
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Представляю Петра в 77 или 84😅😅
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Ян хочет пошуметь! Понятное дело, время идет, а никто внимания не обращает! А кто виноватЪ?
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