Ян хочет бои с Макгрегором и Диллашоу: «С Конором была шумиха, а Ти Джеем я хочу драться со времен ACB»

Петр Ян заявил, что хочет драться с Конором Макгрегором и Ти Джеем Диллашоу.

«У нас с была шумиха, нужно эту тему снова поднять. Честно говоря, есть много интересных противостояний.

Я долгое время хотел подраться с , именно в смешанных единоборствах. Когда я начал свой путь после ACB, он был чемпионом, мне очень хотелось с ним встретиться, но не получилось. Много таких ребят, с кем можно было сделать интересную тему. Я готов», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

В последний раз Ян дрался в марте-2024, когда победил Суна Ядуна на UFC 299.

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