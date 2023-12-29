Петр Ян – о бое с Макгрегором: «Это возможно, но пока у меня контракт с UFC»

Петр Ян назвал условие для организации боя с Конором Макгрегором.

«Бой с Конором… Это можно об этом думать, говорить, визуализировать, но я понимаю так: это может произойти, если будут люди, готовые это устроить. Вот и все.

С точки зрения реальности это может произойти. А далее уже додумывать. Весовые категории – это тоже такой момент. Если Конору скажут согнать 10 кг, он не сгонит? Мне набрать 10 кг? Мне на надо набирать, я в порядке, уже как неваляшка!

Стердаун с Конором – для движухи, скрасить мероприятие. Мы были приглашенными гостями, все хотят шоу, чтобы не прошло все тихо.

Это залетело, было много внимания. Но, возвращаясь к поединку, это возможно. Но у меня пока контракт с UFC, и пока я не могу этого сделать. Если бы не было контракта, можно было много боев организовать», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

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