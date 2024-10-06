Перейра забил Раунтри у клетки
В главном событии UFC 307 состоялся титульный бой за пояс чемпиона полутяжелого веса.
Алекс Перейра защитил титул, нокаутировав в четвертом раунде Халила Раунтри.
Перейра – после победы над Раунтри: «Во втором раунде я понял, что Халил уже не такой прыткий. Планирую защищать пояс и дальше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости